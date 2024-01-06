Суд в Москве повторно арестовал рэпера Vacio на десять суток

Лефортовский районный суд Москвы вновь арестовал рэпера Vacio (Николая Васильева), который принял участие в вечеринке блогера Анастасии Ивлеевой в московском клубе «Мутабор».

Об этом информирует пресс-служба московских судов общей юрисдикции.

«Рэпер Vacio вновь арестован», — говорится в сообщении.

Суд признал рэпера виновным в мелком хулиганстве и назначил ему наказание в виде административного ареста сроком на десять суток.

Ранее сообщалось об аресте на 15 суток участника вечеринки Ивлеевой в Москве — рэпера Vacio.

После этого Лефортовский районный суд города Москвы арестовал на 15 суток ещё одного участника вечеринки.

Также сообщалось, что в Роскомнадзоре нашли признаки пропаганды ЛГБТ* в ряде фото- и видеоматериалов с вечеринки блогера Анастасии Ивлеевой, размещённых в сети.

* ЛГБТ — организация признана экстремистской, её деятельность запрещена на территории России по решению Верховного суда от 30.11.2023.