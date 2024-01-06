Суд в Москве повторно арестовал рэпера Vacio на десять суток
Об этом информирует пресс-служба московских судов общей юрисдикции.
«Рэпер Vacio вновь арестован», — говорится в сообщении.
Суд признал рэпера виновным в мелком хулиганстве и назначил ему наказание в виде административного ареста сроком на десять суток.
Ранее сообщалось об аресте на 15 суток участника вечеринки Ивлеевой в Москве — рэпера Vacio.
После этого Лефортовский районный суд города Москвы арестовал на 15 суток ещё одного участника вечеринки.
Также сообщалось, что в Роскомнадзоре нашли признаки пропаганды ЛГБТ* в ряде фото- и видеоматериалов с вечеринки блогера Анастасии Ивлеевой, размещённых в сети.
* ЛГБТ — организация признана экстремистской, её деятельность запрещена на территории России по решению Верховного суда от 30.11.2023.