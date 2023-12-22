Суд в Москве арестовал на 15 суток одного из участников вечеринки Ивлеевой
- РИА Новости
Об этом информирует пресс-служба московских судов общей юрисдикции.
Суд признал рэпера виновным по статье о мелком хулиганстве и назначил наказание в виде административного ареста сроком на 15 суток.
Кроме того, он признан виновным в пропаганде ЛГБТ*, рэперу назначено наказание в виде штрафа на сумму 200 тыс. рублей.
Ранее представители общественной организации «Зов народа» призвали Генеральную прокуратуру России проверить вечеринку Ивлеевой на пропаганду ЛГБТ*, а также наркотиков.
* ЛГБТ — организация признана экстремистской, её деятельность запрещена на территории России по решению Верховного суда от 30.11.2023.