Суд в Москве арестовал на 15 суток одного из участников вечеринки Ивлеевой

Лефортовский районный суд Москвы оштрафовал на 200 тыс. рублей и арестовал на 15 суток рэпера Vаcio — участника вечеринки блогера Анастасии Ивлеевой в московском клубе «Мутабор».

Об этом информирует пресс-служба московских судов общей юрисдикции.

Суд признал рэпера виновным по статье о мелком хулиганстве и назначил наказание в виде административного ареста сроком на 15 суток.

Кроме того, он признан виновным в пропаганде ЛГБТ*, рэперу назначено наказание в виде штрафа на сумму 200 тыс. рублей.

Ранее представители общественной организации «Зов народа» призвали Генеральную прокуратуру России проверить вечеринку Ивлеевой на пропаганду ЛГБТ*, а также наркотиков.

* ЛГБТ — организация признана экстремистской, её деятельность запрещена на территории России по решению Верховного суда от 30.11.2023.