RT в Telegram
Подпишись

Суд в Москве арестовал на 15 суток одного из участников вечеринки Ивлеевой

Короткая ссылка
Лефортовский районный суд Москвы оштрафовал на 200 тыс. рублей и арестовал на 15 суток рэпера Vаcio — участника вечеринки блогера Анастасии Ивлеевой в московском клубе «Мутабор».
Суд в Москве арестовал на 15 суток одного из участников вечеринки Ивлеевой
  • РИА Новости

Об этом информирует пресс-служба московских судов общей юрисдикции. 

Суд признал рэпера виновным по статье о мелком хулиганстве и назначил наказание в виде административного ареста сроком на 15 суток.

Кроме того, он признан виновным в пропаганде ЛГБТ*, рэперу назначено наказание в виде штрафа на сумму 200 тыс. рублей.

Ранее представители общественной организации «Зов народа» призвали Генеральную прокуратуру России проверить вечеринку Ивлеевой на пропаганду ЛГБТ*, а также наркотиков.

* ЛГБТ — организация признана экстремистской, её деятельность запрещена на территории России по решению Верховного суда от 30.11.2023.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить