Суд арестовал на 15 суток ещё одного участника вечеринки в Москве
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В сообщении указывается, что суд признал участника откровенной вечеринки в торговом центре «Февори» виновным в совершении административного правонарушения, предусмотренного статьёй о мелком хулиганстве, сопряжённом с неповиновением законному требованию представителя власти.
«Суд назначил Андрею Журавлёву наказание в виде административного ареста на срок 15 суток», — отметили в пресс-службе.
Ранее сообщалось об аресте другого участника вечеринки блогера в Москве — рэпера Николая Васильева, более известного под сценическим именем Vacio.