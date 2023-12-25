Суд арестовал на 15 суток ещё одного участника вечеринки в Москве

Лефортовский районный суд города Москвы арестовал на 15 суток ещё одного участника вечеринки актрисы, блогера и телеведущей Анастасии Ивлеевой в московском клубе «Мутабор». Об этом сообщили в пресс-службе московских судов общей юрисдикции.

В сообщении указывается, что суд признал участника откровенной вечеринки в торговом центре «Февори» виновным в совершении административного правонарушения, предусмотренного статьёй о мелком хулиганстве, сопряжённом с неповиновением законному требованию представителя власти.

«Суд назначил Андрею Журавлёву наказание в виде административного ареста на срок 15 суток», — отметили в пресс-службе.

Ранее сообщалось об аресте другого участника вечеринки блогера в Москве — рэпера Николая Васильева, более известного под сценическим именем Vacio.