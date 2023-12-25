RT в Telegram
Подпишись

Суд арестовал на 15 суток ещё одного участника вечеринки в Москве

Короткая ссылка
Лефортовский районный суд города Москвы арестовал на 15 суток ещё одного участника вечеринки актрисы, блогера и телеведущей Анастасии Ивлеевой в московском клубе «Мутабор». Об этом сообщили в пресс-службе московских судов общей юрисдикции.
Суд арестовал на 15 суток ещё одного участника вечеринки в Москве
  • Gettyimages.ru

В сообщении указывается, что суд признал участника откровенной вечеринки в торговом центре «Февори» виновным в совершении административного правонарушения, предусмотренного статьёй о мелком хулиганстве, сопряжённом с неповиновением законному требованию представителя власти.

«Суд назначил Андрею Журавлёву наказание в виде административного ареста на срок 15 суток», — отметили в пресс-службе.

Ранее сообщалось об аресте другого участника вечеринки блогера в Москве — рэпера Николая Васильева, более известного под сценическим именем Vacio.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить