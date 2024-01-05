Эпидемиолог Акимкин: после каникул ожидается подъём заболеваемости ОРВИ

Подъём заболеваемости респираторными инфекциями ожидается в России после новогодних праздников.

Об этом заявил директор ФБУН ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора, академик РАН Василий Акимкин.

«Эту ситуацию мы наблюдаем ежегодно», — цитирует эксперта РИА Новости.

По его словам, это связано с тем, что все возвращаются после каникул в организованные коллективы.

Ранее в Роспотребнадзоре заявили, что заболеваемость ОРВИ и гриппом за неделю снизилась на 14,3%.

Также министр здравоохранения России Михаил Мурашко заявил, что в период подъёма заболеваемости респираторными инфекциями следует носить маски.