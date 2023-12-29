Мурашко: в период подъёма заболеваемости ОРВИ россиянам следует носить маски
Об этом информирует РИА Новости.
По словам Мурашко, в местах массового скопления людей, например в очередях в супермаркете или на пункте выдачи заказов, есть шанс заразиться.
«Не стоит так рисковать, ведь это потенциально испорченный праздник», — сказал министр.
Ранее в ВОЗ сообщили, что число случаев заболевания COVID-19 в мире выросло более чем на 50% за месяц.
Также стало известно, что масочный режим на массовых мероприятиях ввели в Петербурге.