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Мурашко: в период подъёма заболеваемости ОРВИ россиянам следует носить маски

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Министр здравоохранения России Михаил Мурашко заявил, что в период подъёма заболеваемости респираторными инфекциями следует носить маски.

Об этом информирует РИА Новости.

По словам Мурашко, в местах массового скопления людей, например в очередях в супермаркете или на пункте выдачи заказов, есть шанс заразиться.

«Не стоит так рисковать, ведь это потенциально испорченный праздник», — сказал министр.

Ранее в ВОЗ сообщили, что число случаев заболевания COVID-19 в мире выросло более чем на 50% за месяц.

Также стало известно, что масочный режим на массовых мероприятиях ввели в Петербурге.

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