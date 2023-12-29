Мурашко: в период подъёма заболеваемости ОРВИ россиянам следует носить маски

Министр здравоохранения России Михаил Мурашко заявил, что в период подъёма заболеваемости респираторными инфекциями следует носить маски.

Об этом информирует РИА Новости.

По словам Мурашко, в местах массового скопления людей, например в очередях в супермаркете или на пункте выдачи заказов, есть шанс заразиться.

«Не стоит так рисковать, ведь это потенциально испорченный праздник», — сказал министр.

Ранее в ВОЗ сообщили, что число случаев заболевания COVID-19 в мире выросло более чем на 50% за месяц.

Также стало известно, что масочный режим на массовых мероприятиях ввели в Петербурге.