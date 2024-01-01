Гладков заявил, что число погибших после атаки ВСУ на Белгород увеличилось до 25
- РИА Новости
Об этом он написал в Telegram.
«У нас увеличилось количество погибших жителей при обстреле Белгорода 30 декабря до 25, пять из которых — дети», — указал он.
Уточняется, что 45 пострадавших остаются в больницах областного центра, 25 — федерального.
Ранее сообщалось о 24 жертвах обстрела Белгорода.
30 декабря в Министерстве обороны России заявили, что ВСУ атаковали Белгород двумя ракетами «Ольха» в кассетном снаряжении.
Следственный комитет России возбудил уголовное дело по трём статьям в связи с обстрелом Белгорода украинской армией.