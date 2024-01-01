Гладков заявил, что число погибших после атаки ВСУ на Белгород увеличилось до 25

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков заявил, что число жертв удара украинских военных по Белгороду увеличилось до 25, пять из которых — дети.

Об этом он написал в Telegram.

«У нас увеличилось количество погибших жителей при обстреле Белгорода 30 декабря до 25, пять из которых — дети», — указал он.

Уточняется, что 45 пострадавших остаются в больницах областного центра, 25 — федерального.

Ранее сообщалось о 24 жертвах обстрела Белгорода.

30 декабря в Министерстве обороны России заявили, что ВСУ атаковали Белгород двумя ракетами «Ольха» в кассетном снаряжении.

Следственный комитет России возбудил уголовное дело по трём статьям в связи с обстрелом Белгорода украинской армией.