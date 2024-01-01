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Гладков заявил, что число погибших после атаки ВСУ на Белгород увеличилось до 25

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Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков заявил, что число жертв удара украинских военных по Белгороду увеличилось до 25, пять из которых — дети.
Гладков заявил, что число погибших после атаки ВСУ на Белгород увеличилось до 25
  • РИА Новости

Об этом он написал в Telegram.

«У нас увеличилось количество погибших жителей при обстреле Белгорода 30 декабря до 25, пять из которых — дети», — указал он.

Уточняется, что 45 пострадавших остаются в больницах областного центра, 25 — федерального.

Ранее сообщалось о 24 жертвах обстрела Белгорода.

30 декабря в Министерстве обороны России заявили, что ВСУ атаковали Белгород двумя ракетами «Ольха» в кассетном снаряжении.

Следственный комитет России возбудил уголовное дело по трём статьям в связи с обстрелом Белгорода украинской армией.

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