Мэр назвал фейками сообщения о минировании Белгорода

Сообщения о «минировании» Белгорода являются фейковыми. Об этом заявил мэр города Валентин Демидов.

«В соцсетях распространяется информация о минировании «лепестками» (минами «Лепесток». — RT) улиц города Белгорода. Это фейк!» — написал он в Telegram.

Демидов уточнил, что такие сообщения призваны посеять панику среди мирного населения.

30 декабря в Министерстве обороны России заявили, что ВСУ атаковали Белгород двумя ракетами «Ольха» в кассетном снаряжении.

Следственный комитет России возбудил уголовное дело по трём статьям в связи с обстрелом Белгорода украинской армией.

Гладков заявил, что число жертв удара украинских военных по Белгороду увеличилось до 24.