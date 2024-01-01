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Мэр назвал фейками сообщения о минировании Белгорода

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Сообщения о «минировании» Белгорода являются фейковыми. Об этом заявил мэр города Валентин Демидов.
Мэр назвал фейками сообщения о минировании Белгорода
  • РИА Новости

«В соцсетях распространяется информация о минировании «лепестками» (минами «Лепесток». — RT) улиц города Белгорода. Это фейк!» — написал он в Telegram.

Демидов уточнил, что такие сообщения призваны посеять панику среди мирного населения.

30 декабря в Министерстве обороны России заявили, что ВСУ атаковали Белгород двумя ракетами «Ольха» в кассетном снаряжении.

Следственный комитет России возбудил уголовное дело по трём статьям в связи с обстрелом Белгорода украинской армией.

Гладков заявил, что число жертв удара украинских военных по Белгороду увеличилось до 24.

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