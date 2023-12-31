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Власти Пензы отменили гулянья в новогоднюю ночь после обстрела Белгорода

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Мэр Пензы Александр Басенко сообщил, что власти приняли решение об отмене запланированных гуляний в новогоднюю ночь на площади Ленина в знак солидарности с жителями Белгорода.
Власти Пензы отменили гулянья в новогоднюю ночь после обстрела Белгорода
  • РИА Новости

Об этом он написал в Telegram.

Басенко выразил соболезнования родным и близким погибших при обстреле Белгорода.

«В знак солидарности с нашими соотечественниками и их трагедией мы сократим городскую праздничную программу. Изменения не коснутся детских мероприятий, но отменяются запланированные гулянья в новогоднюю ночь на площади Ленина», — говорится в сообщении.

Ранее губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов сообщил, что власти приняли решение об отмене ночного концерта на Дворцовой площади.

Также губернатор Воронежской области Александр Гусев заявил, что на территории всего региона решили отказаться от новогодних программ из-за событий в Белгороде.

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