В Петербурге отменили ночной концерт на Дворцовой площади
- РИА Новости
Об этом он написал в Telegram.
«В знак поддержки жителей Белгородской области приняли решение отказаться от запланированного на сегодня ночного концерта на Дворцовой площади», — говорится в сообщении.
Беглов уточнил, что все новогодние детские праздники состоятся по расписанию.
Ранее губернатор Воронежской области Александр Гусев заявил, что на территории всего региона решили отказаться от новогодних программ из-за событий в Белгороде.