В Петербурге отменили ночной концерт на Дворцовой площади

Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов сообщил, что власти приняли решение об отмене ночного концерта на Дворцовой площади в знак поддержки жителей Белгородской области.

Об этом он написал в Telegram.

«В знак поддержки жителей Белгородской области приняли решение отказаться от запланированного на сегодня ночного концерта на Дворцовой площади», — говорится в сообщении.

Беглов уточнил, что все новогодние детские праздники состоятся по расписанию.

Ранее губернатор Воронежской области Александр Гусев заявил, что на территории всего региона решили отказаться от новогодних программ из-за событий в Белгороде.