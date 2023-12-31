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В Петербурге отменили ночной концерт на Дворцовой площади

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Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов сообщил, что власти приняли решение об отмене ночного концерта на Дворцовой площади в знак поддержки жителей Белгородской области.
В Петербурге отменили ночной концерт на Дворцовой площади
  • РИА Новости

Об этом он написал в Telegram.

«В знак поддержки жителей Белгородской области приняли решение отказаться от запланированного на сегодня ночного концерта на Дворцовой площади», — говорится в сообщении.

Беглов уточнил, что все новогодние детские праздники состоятся по расписанию. 

Ранее губернатор Воронежской области Александр Гусев заявил, что на территории всего региона решили отказаться от новогодних программ из-за событий в Белгороде.

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