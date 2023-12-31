В Воронежской области отказались от новогодних программ

Губернатор Воронежской области Александр Гусев заявил, что на территории всего региона решили отказаться от новогодних программ из-за событий в Белгороде.

«Вместе с коллегами мы приняли решение в знак солидарности с соседями отказаться в эти дни от праздничных программ... Причём отказываемся на территории не только столицы Черноземья, но и всей области. Уверен, наши жители отнесутся к такому решению с пониманием», — указал он в Telegram.

Уточняется, что воронежцы организовали народный мемориал из-за событий в Белгороде около скульптуры «Детям войны» на Театральной улице.

Ранее сообщалось, что в двух районах Воронежской области отменили все массовые праздничные мероприятия из-за событий в Белгороде.