В приграничном районе Воронежской области отменили массовые мероприятия

Массовые праздничные мероприятия отменили в приграничном Россошанском районе Воронежской области.

Об этом заявили в администрации района.

Соответствующее решение принято, чтобы обеспечить безопасность граждан и избегать скопления людей.

Ранее в Минобороны России заявили, что ВСУ атаковали Белгород двумя ракетами «Ольха» в кассетном снаряжении, а также реактивными снарядами РСЗО Vampire чешского производства.

По последним данным МЧС России, в результате обстрела Белгорода украинцами погибли 12 взрослых и два ребёнка. Ещё 108 человек, включая 15 детей, пострадали.