Спецборт МЧС России доставил в Москву пострадавших при обстреле Белгорода

Спецборт МЧС России доставил в Москву граждан, пострадавших в результате обстрела Белгорода со стороны Вооружённых сил Украины.

Об этом информирует пресс-служба ведомства.

«Спецборт МЧС России доставил пострадавших из Белгорода в Москву», — говорится в сообщении.

Уточняется, что в Москву доставили 25 человек, включая шестерых детей.

30 декабря в Министерстве обороны России заявили, что ВСУ атаковали Белгород двумя ракетами «Ольха» в кассетном снаряжении.

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков заявил, что число жертв удара украинских военных по Белгороду увеличилось до 24.