Спецборт МЧС России доставил в Москву пострадавших при обстреле Белгорода
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Об этом информирует пресс-служба ведомства.
«Спецборт МЧС России доставил пострадавших из Белгорода в Москву», — говорится в сообщении.
Уточняется, что в Москву доставили 25 человек, включая шестерых детей.
30 декабря в Министерстве обороны России заявили, что ВСУ атаковали Белгород двумя ракетами «Ольха» в кассетном снаряжении.
Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков заявил, что число жертв удара украинских военных по Белгороду увеличилось до 24.