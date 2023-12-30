Глава Крыма предложил помощь Белгороду после обстрела ВСУ
- РИА Новости
Он назвал произошедшее страшной трагедией и варварским терактом, которому не может быть оправданий.
Также Аксёнов выразил соболезнования родным погибших и пожелал выздоровления всем раненым.
«Этот теракт — ещё одно подтверждение того, что все цели СВО должны быть достигнуты. Преступный режим не имеет права на существование», — добавил глава Крыма.
Ранее власти Курской и Владимирской областей предложили помощь Белгороду после ударов ВСУ.
Также губернатор Московской области Андрей Воробьёв заявил о готовности региона оказать поддержку Белгороду.
Кроме того, в Воронежской и Липецкой областях выразили готовность помочь Белгороду.