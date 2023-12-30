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Глава Крыма предложил помощь Белгороду после обстрела ВСУ

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Глава Крыма Сергей Аксёнов предложил оказать всю необходимую помощь Белгороду после обстрела украинской армии.
Глава Крыма предложил помощь Белгороду после обстрела ВСУ
  • РИА Новости

Он назвал произошедшее страшной трагедией и варварским терактом, которому не может быть оправданий.

Также Аксёнов выразил соболезнования родным погибших и пожелал выздоровления всем раненым.

«Этот теракт — ещё одно подтверждение того, что все цели СВО должны быть достигнуты. Преступный режим не имеет права на существование», — добавил глава Крыма.

Ранее власти Курской и Владимирской областей предложили помощь Белгороду после ударов ВСУ.

Также губернатор Московской области Андрей Воробьёв заявил о готовности региона оказать поддержку Белгороду.

Кроме того, в Воронежской и Липецкой областях выразили готовность помочь Белгороду.

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