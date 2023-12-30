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Воробьёв заявил о готовности Подмосковья оказать поддержку Белгороду

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Губернатор Московской области Андрей Воробьёв заявил о готовности региона оказать поддержку Белгороду.
Воробьёв заявил о готовности Подмосковья оказать поддержку Белгороду
  • globallookpress.com
  • © Kremlin Pool

Об этом он заявил в своём Telegram.

«Чудовищные новости из Белгорода. Ракетный удар ВСУ по мирным жителям и жилым домам — настоящая подлость... Соболезнования всем, кого коснулась эта трагедия... Подмосковье тоже с вами. Мы обязательно поможем всем, кому потребуется наша поддержка», — говорится в сообщении.

Вместе с этим глава Орловской области Андрей Клычков в своём Telegram также выразил слова искреннего соболезнования и поддержки жителям Белгородской области, пострадавшим и родственникам погибших, а также готовность властей региона оказать необходимую помощь. 

Согласно последним данным МЧС, девять взрослых и один ребёнок погибли из-за обстрела ВСУ Белгорода.

Мэр Москвы Сергей Собянин уже заявил, что московские врачи окажут помощь пострадавшим в Белгороде.

Также власти Воронежской и Липецкой областей выразили готовность помочь Белгороду.

Вместе с этим пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков заявил, что по поручению президента России Владимира Путина в Белгород вылетела бригада Минздрава.

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