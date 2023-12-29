Специалист Пушков рассказал о графике работы медучреждений в праздники
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«Информацию относительно особенностей работы медицинских организаций можно найти на сайтах региональных Минздравов и, конечно, на сайтах медицинских организаций», — заявил он в беседе с сайтом «Аргументы и Факты».
По его словам, за помощью в стационар можно обратиться в любое время, так как такие организации работают без выходных и перерывов.
«Так что, если проблемы со здоровьем в каникулы обострились, то нет причин бояться остаться без медицинской помощи — по направлению дежурного врача поликлиники или по скорой помощи помощь будет оказана безотлагательно», — уточнил эксперт.
Как отметил Пушков, в праздничные дни, как правило, нет плановой госпитализации.
Что касается травмпунктов, то во взрослых оказывают круглосуточную помощь, а детские обычно работают в новогодние каникулы до 22:00.
«Но если ребёнок получил травму позже этого времени, то вы можете смело обращаться во взрослый травмпункт. Там всегда окажут своевременную помощь, независимо от возраста», — заключил эксперт.
Ранее мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что социальные учреждения столицы в новогодние праздники перейдут на особый график.