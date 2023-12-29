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Врач Кургинян заявил о важности своевременного обнаружения тромбоза

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Сердечно-сосудистый хирург, член исполнительного совета Ассоциации флебологов России Хачатур Кургинян заявил, что симптомы тромбоза бывают очень сложными.
Врач Кургинян заявил о важности своевременного обнаружения тромбоза
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«Он не всегда явный. По статистике, отёки появляются только в половине случаев у пациентов с тромбозом. Боль по ходу сосудисто-нервного пучка тоже не всегда присутствует, только в 30% случаев. Поэтому здесь бдительность, если видите какую-то тупую боль, даже незначительный отёк появился в этой области, болезненность при нажатии — стоит обратить на это внимание и обратиться к специалисту», — сказал эксперт в беседе с радиостанцией «Говорит Москва».

По его словам, течение тромбоза также бывает бессимптомным.

Как отметил Кургинян, главный диагностический критерий — это ультразвуковое исследование.

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