Июль, август и октябрь названы самыми выгодными месяцами для отпуска в 2024 году

Юлия Санина, директор по персоналу и организационному развитию сервиса «Работа.ру», рассказала в беседе с RT, когда с финансовой точки зрения выгоднее всего брать в отпуск в 2024 году.

«Главное правило, на которое стоит ориентироваться при планировании отпуска, — выбирать для отдыха месяц, в котором меньше выходных и праздничных дней и, соответственно, дороже один рабочий день. Таким образом, универсальное правило для каждого года — не отдыхать в январе и в мае, так как в эти месяцы больше всего праздничных дней», — объяснила эксперт.

Специалист напомнила, что в годовом производственном календаре указаны все официальные выходные дни, на основе этой информации можно посчитать, когда выгоднее всего брать отпуск сотруднику.

«Если взять отпускные дни в «невыгодный» месяц, стоимость одного отработанного дня будет выше, а разница в доходах — существенной. В 2024 году меньше всего выходных и больше всего рабочих дней будет в июле, августе и октябре: 23, 22 и 23 рабочих дня соответственно, поэтому эти месяцы самые выгодные для того, чтобы взять отпуск. Однако важно понимать, что эти правила касаются только тех сотрудников, которые работают по графику 5/2 и отдыхают во все праздничные выходные дни. Если график иной, то и выбирать выгодный месяц необходимо иначе», — добавила Санина.

По её словам, самыми невыгодными в 2024 году будут месяцы с самым большим количеством выходных дней.

«Январь, в котором будет всего 17 рабочих дней, июнь с 19 рабочими днями, февраль, март и май, в каждом из которых будет по 20 рабочих дней. В эти месяцы потери в доходах из-за отпуска будут максимальны», — предупредила собеседница RT.

Кроме того, она заявила, что если для компании или проектной команды отпуск сотрудника будет максимально неудобным, работодатель может скорректировать отдых работника в нужные ему даты.

«Но стоит помнить, что законодательством предусмотрены категории сотрудников, которым нельзя отказывать в отпуске в выбранные ими даты: учащиеся заочно и сдающие сессию, родители ребёнка с инвалидностью, несовершеннолетние, жёны и мужья военнослужащих, женщины, которые хотят взять отпуск перед отпуском по беременности и родам, мужчины, которым нужны выходные дни в период родов жены, внешние совместители, у которых запланирован отпуск на основной работе, а также почётные доноры», — заключила Санина.

Ранее юрист и общественный деятель Наталья Вайнберг рассказала в беседе с RT, имеет ли право сотрудник взять отпуск сразу на 28 дней.