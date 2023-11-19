Юрист Вайнберг рассказала, может ли сотрудник оформить отпуск сразу на 28 дней

Юрист и общественный деятель Наталья Вайнберг рассказала в беседе с RT, имеет ли право сотрудник взять отпуск сразу на 28 дней.

«Отношения работника и работодателя регулируются Трудовым кодексом. В ст. 115 ТК указано, что работник имеет право на отпуск 28 календарных дней (для определённых профессий и регионов проживания количество отпускных дней может быть больше). Важно понимать, как возникает право на отпуск: 28 дней накапливаются за год работы у конкретного работодателя, а не за обычный календарный год. Так что не спешите проситься на 28 дней спустя три месяца работы — столько дней вы ещё не накопили», — предупредила эксперт.

Обычно отпуск дробят; главное, чтобы одна из его частей была не менее 14 календарных дней, пояснила она.

«Но что, если вы хотите взять все 28 дней сразу? Закон не содержит запрета того, чтобы работник отгулял весь отпуск сразу, но вряд ли такую инициативу поддержит работодатель. Кроме того, правила ухода в отпуск могут быть установлены в трудовом договоре или в локальных нормативных актах вашего работодателя. ЛНА часто подписывают даже не глядя — просто потому, что работодатель попросил подписать, а в них могут быть важные моменты», — добавила специалист.

Например, по её словам, право на уход в отпуск на 28 дней подряд может быть заблокировано внутренним документом компании.

«Ничего незаконного в данном случае нет — просто вы согласились на то, что отпуск вам нужно разбивать на части. Чтобы уйти отдыхать сразу на четыре недели, нужно удостовериться, что в вашей компании не прописаны сроки, на которые работодатель готов вас отпустить, и ограничений нет в вашем трудовом договоре», — заявила общественный деятель.

Если вы всё проверили и убедились в отсутствии ограничений, а работодатель отказывает и заставляет делить отпуск на части, знайте, что он неправ, подчеркнула Вайнберг.

«При наличии у вас желания уйти на все 28 дней и отсутствии дополнительных соглашений с работодателем о разделении отпуска на части, работодатель обязан отпустить вас на все 28 дней. Отказ является нарушением закона», — пояснила юрист.

Для оформления такого отпуска, как и обычного (меньшей длительности), достаточно просто написать заявление и передать работодателю. Никаких специальных условий и документов для этого не нужно.

«Если же работодатель после всех ваших объяснений не соглашается отпустить в отпуск, вы вправе пожаловаться в Роструд на нарушение трудового законодательства и ваших прав», — заключила собеседница RT.

Ранее Вайнберг рассказала в беседе с RT, в какие инстанции можно обратиться, если ваши трудовые права были нарушены.