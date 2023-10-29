Юрист Вайнберг назвала самые частые нарушения в сфере трудовых отношений

Юрист и общественный деятель Наталья Вайнберг рассказала в беседе с RT, в какие инстанции можно обратиться, если ваши трудовые права были нарушены.

Как напомнила эксперт, у каждого работника есть права, которые предусмотрены ст. 21 Трудового кодекса, — право на оплату труда, отдых, страхование, обучение и другие.

«Наиболее частые и незаметные нарушения, даже с точки зрения самих работников, — поручения, которые не входят в трудовые обязанности сотрудника. Думаю, с ними сталкивался практически каждый. Также нередко у сотрудника небезопасное / не обустроенное должным образом рабочее место и проблема с уходом в отпуск. С задержкой в выдаче зарплаты или увольнением «по статье» (как и вынуждением уволиться по собственному желанию, под угрозой) не соглашаются большее количество работников, и часто именно в этих вопросах нужна помощь», — подчеркнула собеседница RT.

По её словам, если право нарушено, а переговоры не приносят результата, то следует обращаться в Роструд.

«Можно написать жалобу или сообщить о проблеме устно (на личном приёме). Обратиться можно и онлайн через официальный сайт или сервис «Госуслуг». Бояться испортить отношения с работодателем не нужно — хоть жалобу и нельзя подать анонимно, но вы можете попросить Роструд не разглашать ваши данные, и работодатель не узнает, кто конкретно подал обращение», — объяснила эксперт.

Как добавила юрист, жаловаться в прокуратуру необходимо, когда нарушение связано с уголовными преступлениями либо произошло массовое нарушение прав нескольких лиц, а другие органы не реагируют.

Что касается обращения в суд, то это, как напомнила Вайнберг, процедура небыстрая и недешёвая, если вести процесс через юриста.

«По закону госпошлину работнику платить не придётся, а вот расходы на представителя возместят, только если вы выиграете дело, и то не факт, что в полном объёме. Обратиться в суд можно по своему месту жительства или по месту нахождения работодателя, на выбор», — порекомендовала она.

Как добавила эксперт, сообщать работодателю о том, что вы планируете пожаловаться, стоит лишь тогда, когда вы уверены, что нарушения в сфере деятельности этих органов действительно есть.

«Сейчас активно набирает оборот тема самозанятости. Многие граждане хотят работать на себя, а бизнес не против взаимодействовать с привлечёнными специалистами вместо постоянно действующих сотрудников. Важно понимать: на самозанятых трудовые гарантии не распространяются. Соответственно, они не могут пожаловаться ни на отсутствие отпуска, ни на плохо обустроенное рабочее место», — заявила специалист.

Для разрешения спорных вопросов между заказчиком и исполнителем необходимо будет направить претензию, а в случае отказа решить вопрос путём переговоров — обратиться в суд, объяснила общественный деятель.

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