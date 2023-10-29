Юрист Вайнберг назвала самые частые нарушения в сфере трудовых отношений
Как напомнила эксперт, у каждого работника есть права, которые предусмотрены ст. 21 Трудового кодекса, — право на оплату труда, отдых, страхование, обучение и другие.
«Наиболее частые и незаметные нарушения, даже с точки зрения самих работников, — поручения, которые не входят в трудовые обязанности сотрудника. Думаю, с ними сталкивался практически каждый. Также нередко у сотрудника небезопасное / не обустроенное должным образом рабочее место и проблема с уходом в отпуск. С задержкой в выдаче зарплаты или увольнением «по статье» (как и вынуждением уволиться по собственному желанию, под угрозой) не соглашаются большее количество работников, и часто именно в этих вопросах нужна помощь», — подчеркнула собеседница RT.
По её словам, если право нарушено, а переговоры не приносят результата, то следует обращаться в Роструд.
«Можно написать жалобу или сообщить о проблеме устно (на личном приёме). Обратиться можно и онлайн через официальный сайт или сервис «Госуслуг». Бояться испортить отношения с работодателем не нужно — хоть жалобу и нельзя подать анонимно, но вы можете попросить Роструд не разглашать ваши данные, и работодатель не узнает, кто конкретно подал обращение», — объяснила эксперт.
Как добавила юрист, жаловаться в прокуратуру необходимо, когда нарушение связано с уголовными преступлениями либо произошло массовое нарушение прав нескольких лиц, а другие органы не реагируют.
Что касается обращения в суд, то это, как напомнила Вайнберг, процедура небыстрая и недешёвая, если вести процесс через юриста.
«По закону госпошлину работнику платить не придётся, а вот расходы на представителя возместят, только если вы выиграете дело, и то не факт, что в полном объёме. Обратиться в суд можно по своему месту жительства или по месту нахождения работодателя, на выбор», — порекомендовала она.
Как добавила эксперт, сообщать работодателю о том, что вы планируете пожаловаться, стоит лишь тогда, когда вы уверены, что нарушения в сфере деятельности этих органов действительно есть.
«Сейчас активно набирает оборот тема самозанятости. Многие граждане хотят работать на себя, а бизнес не против взаимодействовать с привлечёнными специалистами вместо постоянно действующих сотрудников. Важно понимать: на самозанятых трудовые гарантии не распространяются. Соответственно, они не могут пожаловаться ни на отсутствие отпуска, ни на плохо обустроенное рабочее место», — заявила специалист.
Для разрешения спорных вопросов между заказчиком и исполнителем необходимо будет направить претензию, а в случае отказа решить вопрос путём переговоров — обратиться в суд, объяснила общественный деятель.
Ранее Иван Соловьёв, доктор юридических наук, профессор, заслуженный юрист России, рассказал в беседе с RT о признаках, которые помогут распознать телефонного мошенника.