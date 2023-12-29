Тонометры названы самыми популярными медицинскими приборами у россиян

Согласно новому исследованию, самым популярным среди россиян медицинским прибором в 2023 году стал тонометр.

Об этом сообщает «Газета.Ru» со ссылкой на «Мегамаркет».

Спрос на эти устройства составил 10% от всех продаж в соответствующей категории.

Также популярностью пользовались глюкометры, безртутные термометры и умная камера здоровья для онлайн-консультаций с врачом.

Ранее исследователи проанализировали покупательскую активность россиян в 2023 году и пришли к выводу, что потребление стало более рациональным, а потребители по-прежнему отдают предпочтение более бюджетным брендам.