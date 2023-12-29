Тонометры названы самыми популярными медицинскими приборами у россиян
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Об этом сообщает «Газета.Ru» со ссылкой на «Мегамаркет».
Спрос на эти устройства составил 10% от всех продаж в соответствующей категории.
Также популярностью пользовались глюкометры, безртутные термометры и умная камера здоровья для онлайн-консультаций с врачом.
Ранее исследователи проанализировали покупательскую активность россиян в 2023 году и пришли к выводу, что потребление стало более рациональным, а потребители по-прежнему отдают предпочтение более бюджетным брендам.