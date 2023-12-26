Ретейлеры зафиксировали тренд на рациональное потребление у россиян

Исследователи проанализировали покупательскую активность россиян в 2023 году и пришли к выводу, что потребление стало более рациональным, а потребители по-прежнему отдают предпочтение более бюджетным брендам.

Об этом пишет «Газета.Ru» со ссылкой на исследование Aero и Retail Business Russia.

В целом для российского покупателя основными факторами, влияющими на спрос, являются широта ассортимента и цена. При этом сохраняется лояльность к брендам — это отметили 41% ретейлеров.

Ещё 15% сообщили, что цена наибольшим образом влияет на выбор, что особенно заметно в сегментах аптечных и продовольственных товаров.

При этом не менее 19% респондентов заявили, что россияне при выборе товаров обращают внимание не на бренд производителя, а на цену, ассортимент и бонусные программы.

Также увеличение онлайн-продаж отметили 67% ретейлеров — это происходит в основном благодаря маркетплейсам.

Ранее директор компании Moneyplace Дмитрий Ермолаев в беседе с НСН рассказал, как распознать недобросовестного продавца на маркетплейсе.