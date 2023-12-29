В Минкультуры заявили, что не лишат Киркорова звания народного артиста России
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Об этом сообщает РИА Новости.
«Да, это так (Киркорова не лишат звания. — RT)», — сообщили в пресс-службе ведомства.
В Минкультуры сослались на п. 9 положения о государственных наградах Российской Федерации, согласно которому награждённый может быть лишён госнаграды только по приговору суда за совершение тяжкого или особо тяжкого преступления.
26 декабря Киркоров опубликовал в своих социальных сетях видеообращение, в котором извинился за участие в вечеринке Анастасии Ивлеевой в московском клубе «Мутабор».
Российский боец ММА Владимир Минеев опубликовал петицию с призывом лишить Филиппа Киркорова звания народного артиста России.
Адвокат музыканта Александр Добровинский опроверг слухи о том, что певца лишат звания народного артиста за участие в вечеринке блогера Анастасии Ивлеевой.
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