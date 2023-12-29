RT в Telegram
Подпишись

В Минкультуры заявили, что не лишат Киркорова звания народного артиста России

Короткая ссылка
Певца Филиппа Киркорова не станут лишать звания народного артиста России из-за участия в вечеринке блогера Анастасии Ивлеевой, заявили в Минкультуры.
В Минкультуры заявили, что не лишат Киркорова звания народного артиста России
  • globallookpress.com
  • © Komsomolskaya Pravda

Об этом сообщает РИА Новости.

«Да, это так (Киркорова не лишат звания. — RT)», — сообщили в пресс-службе ведомства.

В Минкультуры сослались на п. 9 положения о государственных наградах Российской Федерации, согласно которому награждённый может быть лишён госнаграды только по приговору суда за совершение тяжкого или особо тяжкого преступления.

26 декабря Киркоров опубликовал в своих социальных сетях видеообращение, в котором извинился за участие в вечеринке Анастасии Ивлеевой в московском клубе «Мутабор».

Российский боец ММА Владимир Минеев опубликовал петицию с призывом лишить Филиппа Киркорова звания народного артиста России.

Адвокат музыканта Александр Добровинский опроверг слухи о том, что певца лишат звания народного артиста за участие в вечеринке блогера Анастасии Ивлеевой.

* ЛГБТ — организация признана экстремистской, её деятельность запрещена на территории России по решению Верховного суда от 30.11.2023.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить