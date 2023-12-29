В Минкультуры заявили, что не лишат Киркорова звания народного артиста России

Певца Филиппа Киркорова не станут лишать звания народного артиста России из-за участия в вечеринке блогера Анастасии Ивлеевой, заявили в Минкультуры.

Об этом сообщает РИА Новости.

«Да, это так (Киркорова не лишат звания. — RT)», — сообщили в пресс-службе ведомства.

В Минкультуры сослались на п. 9 положения о государственных наградах Российской Федерации, согласно которому награждённый может быть лишён госнаграды только по приговору суда за совершение тяжкого или особо тяжкого преступления.

26 декабря Киркоров опубликовал в своих социальных сетях видеообращение, в котором извинился за участие в вечеринке Анастасии Ивлеевой в московском клубе «Мутабор».

Российский боец ММА Владимир Минеев опубликовал петицию с призывом лишить Филиппа Киркорова звания народного артиста России.

Адвокат музыканта Александр Добровинский опроверг слухи о том, что певца лишат звания народного артиста за участие в вечеринке блогера Анастасии Ивлеевой.

* ЛГБТ — организация признана экстремистской, её деятельность запрещена на территории России по решению Верховного суда от 30.11.2023.