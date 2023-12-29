Юрист Соловьёв назвал основания для лишения Киркорова звания народного артиста
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В комментарии РИА Новости он отметил, что звание народного артиста России присваивают не только за вокальные данные, а за то, что личность и творчество артиста откликается в душах людей.
«Есть чёткая юридическая процедура лишения этого звания. И основания тому — нарушение профессиональной этики и моральных норм», — сказал Соловьёв.
Юрист добавил, что с появлением запрета на пропаганду ЛГБТ* и откровенно непристойным поведением артиста есть значимые основания для лишения его звания.
26 декабря Киркоров опубликовал в своих социальных сетях видеообращение, в котором извинился за участие в вечеринке Анастасии Ивлеевой в московском клубе «Мутабор».
Российский боец ММА Владимир Минеев опубликовал петицию с призывом лишить Филиппа Киркорова звания народного артиста России.
Адвокат музыканта Александр Добровинский опроверг слухи о том, что певца лишат звания народного артиста за участие в вечеринке блогера Анастасии Ивлеевой.
* ЛГБТ — организация признана экстремистской, её деятельность запрещена на территории России по решению Верховного суда от 30.11.2023.