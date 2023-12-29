Юрист Соловьёв назвал основания для лишения Киркорова звания народного артиста

Основанием для того, чтобы лишить певца Филиппа Киркорова звания народного артиста, может стать нарушение моральных норм, недостойное поведение и нарушение профэтики, заявил заслуженный юрист России, учёный-правовед Иван Соловьев.

В комментарии РИА Новости он отметил, что звание народного артиста России присваивают не только за вокальные данные, а за то, что личность и творчество артиста откликается в душах людей.

«Есть чёткая юридическая процедура лишения этого звания. И основания тому — нарушение профессиональной этики и моральных норм», — сказал Соловьёв.

Юрист добавил, что с появлением запрета на пропаганду ЛГБТ* и откровенно непристойным поведением артиста есть значимые основания для лишения его звания.

26 декабря Киркоров опубликовал в своих социальных сетях видеообращение, в котором извинился за участие в вечеринке Анастасии Ивлеевой в московском клубе «Мутабор».

Российский боец ММА Владимир Минеев опубликовал петицию с призывом лишить Филиппа Киркорова звания народного артиста России.

Адвокат музыканта Александр Добровинский опроверг слухи о том, что певца лишат звания народного артиста за участие в вечеринке блогера Анастасии Ивлеевой.

* ЛГБТ — организация признана экстремистской, её деятельность запрещена на территории России по решению Верховного суда от 30.11.2023.