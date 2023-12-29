Психолог Андриевская посоветовала не откладывать покупку подарков на последний день
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«Чтобы избежать состояния выжатого лимона на январских, подготовку к Новому году надо использовать как источник вдохновения. Постарайтесь нагулять праздничное настроение и предвкушение долгожданного отдыха. Главное — не откладывайте выбор подарков на последний день, и тогда новогодний шоппинг может превратиться в терапевтический», — сказала она в беседе с «Газетой.Ru».
Как отметила эксперт, важно сохранять баланс между активным времяпрепровождением и заботой о здоровье.
По словам Андриевской, нежелательно отклоняться от привычного режима сна и забывать о ежедневных прогулках.
Ранее психолог, руководитель направления профориентации и развития подростков образовательной компании MAXIMUM Education Ирина Гришина рекомендовала принимать решение о подарке для подростка вместе с ним.