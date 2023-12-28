Психолог Гришина посоветовала обсуждать с подростками подарки на Новый год

Психолог, руководитель направления профориентации и развития подростков образовательной компании MAXIMUM Education Ирина Гришина рекомендовала принимать решение о подарке для подростка вместе с ним.

«Часто бывает, что подросток хочет подарок, связанный с развлечениями, а родитель стремится подарить что-то полезное, нужное. Самым лучшим решением будет компромисс», — заявила эксперт в беседе с «Газетой.Ru».

По мнению Гришиной, стоит предложить ребёнку самостоятельно выбрать подарок, тогда в этом выборе будет и его ответственность тоже.

Также можно выбрать день, чтобы вместе поехать или пойти туда, куда он захочет. Или приготовить ему какой-то особенный, любимый им десерт.

«Самое главное здесь — это внимание и забота, проявление любви и признания. Дарите их, такие воспоминания могут согревать ребёнка потом всю оставшуюся жизнь», — заключила психолог.

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