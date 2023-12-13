Психолог Гольдштейн усомнилась в неуправляемости подросткового периода

Психолог Онлайн-школы №1 Кира Гольдштейн развеяла миф о неуправляемости ребёнка в подростковом периоде.

«Есть такое мнение, что в этот период ребёнок выходит из-под контроля, и на это никак нельзя повлиять», — заявила эксперт в беседе с «Газетой.Ru».

По мнению специалиста, так не бывает, чтобы ребёнок вечером прекрасно беседовал, отвечал, реагировал на просьбы, а с утра проснулся чужим человеком.

«Главное здесь то, что если вы до пубертата ваших детей не выстраивали тёплые, доверительные отношения, то они не появятся вдруг в этот период», — сказала Гольдштейн.

Психолог также обратила внимание на ошибочное мнение о том, что подростки перестают учиться.

«У подростка происходит смена приоритетов. Раздумывание и поиск ответов на темы смысла жизни приводят к тому, что выстраивается порядок того, что по жизни нужно и важно либо не нужно и не важно», — заключила эксперт.

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