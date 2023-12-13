RT в Telegram
Подпишись

Психолог Гольдштейн усомнилась в неуправляемости подросткового периода

Короткая ссылка
Психолог Онлайн-школы №1 Кира Гольдштейн развеяла миф о неуправляемости ребёнка в подростковом периоде.
Психолог Гольдштейн усомнилась в неуправляемости подросткового периода
  • globallookpress.com

«Есть такое мнение, что в этот период ребёнок выходит из-под контроля, и на это никак нельзя повлиять», — заявила эксперт в беседе с «Газетой.Ru».

По мнению специалиста, так не бывает, чтобы ребёнок вечером прекрасно беседовал, отвечал, реагировал на просьбы, а с утра проснулся чужим человеком.

«Главное здесь то, что если вы до пубертата ваших детей не выстраивали тёплые, доверительные отношения, то они не появятся вдруг в этот период», — сказала Гольдштейн.

Психолог также обратила внимание на ошибочное мнение о том, что подростки перестают учиться.

«У подростка происходит смена приоритетов. Раздумывание и поиск ответов на темы смысла жизни приводят к тому, что выстраивается порядок того, что по жизни нужно и важно либо не нужно и не важно», — заключила эксперт.

Ранее главный методолог онлайн-школы «Синергия» Анна Сопченко прокомментировала последствия чрезмерной учебной нагрузки для школьников.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить