RT в Telegram
Подпишись

Методолог Сопченко рассказала о последствиях чрезмерной нагрузки для школьников

Короткая ссылка
Главный методолог онлайн-школы «Синергия» Анна Сопченко прокомментировала последствия чрезмерной учебной нагрузки для школьников.
Методолог Сопченко рассказала о последствиях чрезмерной нагрузки для школьников
  • Gettyimages.ru
  • © romrodinka

Как отметила специалист в беседе с «Газетой.Ru», необходимо устанавливать разумные требования к учёбе ребёнка, основанные на его индивидуальных способностях и интересах.

«Следует учитывать, что излишняя нагрузка может привести к психическому истощению ребёнка, страху не оправдать ожидания, стрессу и проблемам со здоровьем», — сказала Сопченко.

Методолог порекомендовала заполнить календарь занятий на неделю вместе с ребёнком.

«Внесите в него все категории дел, пометьте каждую своим цветом, посмотрите на оставшиеся промежутки времени и оцените, успевает ли ребёнок делать за этот период домашние задания», — заключила эксперт.

Ранее психолог и академический директор онлайн-школы для детей и подростков Skysmart Анастасия Екушевская выразила мнение, что родителям не стоит проявлять беспокойство из-за успеваемости ребёнка.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить