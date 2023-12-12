Методолог Сопченко рассказала о последствиях чрезмерной нагрузки для школьников

Главный методолог онлайн-школы «Синергия» Анна Сопченко прокомментировала последствия чрезмерной учебной нагрузки для школьников.

Как отметила специалист в беседе с «Газетой.Ru», необходимо устанавливать разумные требования к учёбе ребёнка, основанные на его индивидуальных способностях и интересах.

«Следует учитывать, что излишняя нагрузка может привести к психическому истощению ребёнка, страху не оправдать ожидания, стрессу и проблемам со здоровьем», — сказала Сопченко.

Методолог порекомендовала заполнить календарь занятий на неделю вместе с ребёнком.

«Внесите в него все категории дел, пометьте каждую своим цветом, посмотрите на оставшиеся промежутки времени и оцените, успевает ли ребёнок делать за этот период домашние задания», — заключила эксперт.

Ранее психолог и академический директор онлайн-школы для детей и подростков Skysmart Анастасия Екушевская выразила мнение, что родителям не стоит проявлять беспокойство из-за успеваемости ребёнка.