Методолог Сопченко рассказала о последствиях чрезмерной нагрузки для школьников
- Gettyimages.ru
- © romrodinka
Как отметила специалист в беседе с «Газетой.Ru», необходимо устанавливать разумные требования к учёбе ребёнка, основанные на его индивидуальных способностях и интересах.
«Следует учитывать, что излишняя нагрузка может привести к психическому истощению ребёнка, страху не оправдать ожидания, стрессу и проблемам со здоровьем», — сказала Сопченко.
Методолог порекомендовала заполнить календарь занятий на неделю вместе с ребёнком.
«Внесите в него все категории дел, пометьте каждую своим цветом, посмотрите на оставшиеся промежутки времени и оцените, успевает ли ребёнок делать за этот период домашние задания», — заключила эксперт.
Ранее психолог и академический директор онлайн-школы для детей и подростков Skysmart Анастасия Екушевская выразила мнение, что родителям не стоит проявлять беспокойство из-за успеваемости ребёнка.