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Психолог Екушевская: родителям не всегда стоит беспокоиться из-за оценок детей

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Психолог и академический директор онлайн-школы для детей и подростков Skysmart Анастасия Екушевская выразила мнение, что родителям не стоит проявлять беспокойство из-за успеваемости ребёнка, так как оценки зачастую не показатель уровня знаний. Тревогу должна вызывать ситуация, при которой на фоне снижения успеваемости у ребёнка проявляются признаки подавленного эмоционального состояния.
Психолог Екушевская: родителям не всегда стоит беспокоиться из-за оценок детей
  • РИА Новости

В некоторых семьях академический успех считается важным показателем и приоритетом, тогда как более здоровый подход заключается в том, чтобы обучать детей ценности образования, поддерживая при этом их любознательность и самостоятельность, объяснила специалист в разговоре с газетой «Известия».

Родителям ни в коем случае не стоит бить тревогу из-за разовых двоек и троек, которые могли появиться из-за невнимательности или усталости школьника, отметила Екушевская.

Однако, по её словам, если такое явление становится систематическим, а ребёнок при этом меняет своё поведение, становится угнетённым или агрессивным, это должно насторожить родителей. Она посоветовала выяснить причину и помочь ребёнку, предложив разные варианты и методики обучения.

«То же семейное образование, или хоумскулинг, может помочь за счёт своей гибкости — здесь существуют возможности для более индивидуализированного подхода к обучению», — добавила специалист.

Ранее психолог-психотерапевт Тамерлан Заников в беседе с «Радио 1» рассказал, что учителя не могут постоянно «быть в ресурсе».

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