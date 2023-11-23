Психолог Екушевская: родителям не всегда стоит беспокоиться из-за оценок детей
- РИА Новости
В некоторых семьях академический успех считается важным показателем и приоритетом, тогда как более здоровый подход заключается в том, чтобы обучать детей ценности образования, поддерживая при этом их любознательность и самостоятельность, объяснила специалист в разговоре с газетой «Известия».
Родителям ни в коем случае не стоит бить тревогу из-за разовых двоек и троек, которые могли появиться из-за невнимательности или усталости школьника, отметила Екушевская.
Однако, по её словам, если такое явление становится систематическим, а ребёнок при этом меняет своё поведение, становится угнетённым или агрессивным, это должно насторожить родителей. Она посоветовала выяснить причину и помочь ребёнку, предложив разные варианты и методики обучения.
«То же семейное образование, или хоумскулинг, может помочь за счёт своей гибкости — здесь существуют возможности для более индивидуализированного подхода к обучению», — добавила специалист.
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