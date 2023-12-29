RT в Telegram
Подпишись

В Госдуме призвали Илона Маска баллотироваться в президенты США

Короткая ссылка
Депутат Госдумы от крымского региона Михаил Шеремет призвал американского бизнесмена Илона Маска баллотироваться в президенты США.
В Госдуме призвали Илона Маска баллотироваться в президенты США
  • AP

По мнению Шеремета, чтобы изменить мир, не нужно делать информационных вбросов, слабо влияющих на международную обстановку.

«Маск — здравомыслящий политик и уважаемый бизнесмен... Лучше воспользоваться историческим шансом, проявить характер, заявить о своих амбициях и баллотироваться в президенты США», — сказал он в комментарии РИА Новости.

Депутат Думы предположил, что у Илона Маска есть шанс «вернуть украденную мечту» США.

«Уверен, что тогда его голос и мирные предложения будут поддержаны американским народом и услышаны во всём мире», — добавил Шеремет.

Ранее американский предприниматель заявил, что в случае принятия предложенного им в 2022 году плана урегулирования конфликта на Украине удалось бы избежать многих смертей.

Кроме того, он отметил, что Киев должен был перейти в оборону, но Запад заставил наступать.

Также он отреагировал на поддержку в конгрессе проекта оборонного бюджета США.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить