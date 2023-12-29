В Госдуме призвали Илона Маска баллотироваться в президенты США

Депутат Госдумы от крымского региона Михаил Шеремет призвал американского бизнесмена Илона Маска баллотироваться в президенты США.

По мнению Шеремета, чтобы изменить мир, не нужно делать информационных вбросов, слабо влияющих на международную обстановку.

«Маск — здравомыслящий политик и уважаемый бизнесмен... Лучше воспользоваться историческим шансом, проявить характер, заявить о своих амбициях и баллотироваться в президенты США», — сказал он в комментарии РИА Новости.

Депутат Думы предположил, что у Илона Маска есть шанс «вернуть украденную мечту» США.

«Уверен, что тогда его голос и мирные предложения будут поддержаны американским народом и услышаны во всём мире», — добавил Шеремет.

Ранее американский предприниматель заявил, что в случае принятия предложенного им в 2022 году плана урегулирования конфликта на Украине удалось бы избежать многих смертей.

Кроме того, он отметил, что Киев должен был перейти в оборону, но Запад заставил наступать.

Также он отреагировал на поддержку в конгрессе проекта оборонного бюджета США.