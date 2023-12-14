Маск: Киев должен был перейти в оборону, но Запад заставил наступать

Американский предприниматель Илон Маск заявил, что украинские войска должны были перейти к обороне, однако Запад заставил их провести контрнаступление.

Таким образом он отреагировал на слова бизнесмена Дэвида Сакса, который заявил, что ВС России позволили ВСУ атаковать линии обороны российских военных, из-за чего Киев понёс большие потери. Теперь российская армия давит на украинские линии и берёт под контроль территории.

«Несколько месяцев назад я посоветовал Украине поставить главной целью оборону, поскольку тот, кто атакует укреплённые позиции, понесёт большие потери, но Запад очень настойчиво заставлял их наступать», — написал Маск в соцсети Х.

Ранее пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявил, что ВСУ стремительно теряют свои позиции, это неизбежный процесс.