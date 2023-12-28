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Маск заявил, что принятие его плана по Украине позволило бы избежать многих жертв

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Американский предприниматель Илон Маск заявил, что в случае принятия предложенного им в 2022 году плана урегулирования конфликта на Украине удалось бы избежать многих смертей.

Об этом информирует РИА Новости.

По данным агентства, миллиардер Дэвид Сакс написал в соцсетях, что сегодня администрация президента США Джо Байдена хотела бы рассмотреть предложенный Маском план.

«Многих смертей можно было бы избежать», — прокомментировал это заявление Маск.

Ранее он заявил, что Киев должен был перейти в оборону, но Запад заставил наступать.

Также он отреагировал на поддержку в конгрессе проекта оборонного бюджета США.

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