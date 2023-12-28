Маск заявил, что принятие его плана по Украине позволило бы избежать многих жертв
Об этом информирует РИА Новости.
По данным агентства, миллиардер Дэвид Сакс написал в соцсетях, что сегодня администрация президента США Джо Байдена хотела бы рассмотреть предложенный Маском план.
«Многих смертей можно было бы избежать», — прокомментировал это заявление Маск.
Ранее он заявил, что Киев должен был перейти в оборону, но Запад заставил наступать.
Также он отреагировал на поддержку в конгрессе проекта оборонного бюджета США.