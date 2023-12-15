Маск отреагировал на поддержку в Конгрессе проекта оборонного бюджета США
Бизнесмен Илон Маск прокомментировал в соцсети Х пост режиссёра Робби Старбака о поддержке в Палате представителей проекта оборонного бюджета США на 2024 год.
- AP
- © Leon Neal
Об этом пишет РИА Новости.
«!!» — отреагировал Маск.
Ранее Палата представителей поддержала проект оборонного бюджета Соединённых Штатов на 2024 финансовый год объёмом $883,7 млрд.
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