Палата представителей одобрила проект оборонного бюджета США почти на $884 млрд

Палата представителей поддержала проект оборонного бюджета Соединённых Штатов на 2024 финансовый год объёмом $883,7 млрд.

Как пишет РИА Новости, об этом свидетельствуют результаты голосования.

Отмечается, что за высказались 310 законодателей, против — 118.

Далее документ идёт на подпись американскому лидеру Джо Байдену.

Ранее сенат поддержал оборонный бюджет Соединённых Штатов на следующий год в объёме $886 млрд.

7 декабря выделение Украине средств в размере $300 млн в качестве военной помощи включили в проект оборонного бюджета США на 2024 год. Соответствующую статью в него внесли американские законодатели.