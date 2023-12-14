Палата представителей одобрила проект оборонного бюджета США почти на $884 млрд
- РИА Новости
Как пишет РИА Новости, об этом свидетельствуют результаты голосования.
Отмечается, что за высказались 310 законодателей, против — 118.
Далее документ идёт на подпись американскому лидеру Джо Байдену.
Ранее сенат поддержал оборонный бюджет Соединённых Штатов на следующий год в объёме $886 млрд.
7 декабря выделение Украине средств в размере $300 млн в качестве военной помощи включили в проект оборонного бюджета США на 2024 год. Соответствующую статью в него внесли американские законодатели.