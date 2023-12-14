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Палата представителей одобрила проект оборонного бюджета США почти на $884 млрд

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Палата представителей поддержала проект оборонного бюджета Соединённых Штатов на 2024 финансовый год объёмом $883,7 млрд.
Палата представителей одобрила проект оборонного бюджета США почти на $884 млрд
  • РИА Новости

Как пишет РИА Новости, об этом свидетельствуют результаты голосования.

Отмечается, что за высказались 310 законодателей, против — 118.

Далее документ идёт на подпись американскому лидеру Джо Байдену.

Ранее сенат поддержал оборонный бюджет Соединённых Штатов на следующий год в объёме $886 млрд.

7 декабря выделение Украине средств в размере $300 млн в качестве военной помощи включили в проект оборонного бюджета США на 2024 год. Соответствующую статью в него внесли американские законодатели.

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