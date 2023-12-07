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В проект оборонного бюджета США на 2024 год включили $300 млн помощи Украине

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Выделение Украине средств в размере $300 млн в качестве военной помощи включили в проект оборонного бюджета США на 2024 год. Соответствующую статью в него внесли американские законодатели.

Как сообщает ТАСС, согласованный комитетами по делам вооружённых сил обеих палат конгресса США документ насчитывает 3 тыс. страниц. Военная помощь Украине предусматривает выделение Киеву средств в рамках инициативы содействия безопасности.

Эта программа не предусматривает предоставление Украине вооружения напрямую из американских запасов. Вместо этого Пентагон будет заключать контракты с производителями.

Ранее генсек НАТО Йенс Столтенберг посоветовал странам — членам альянса вкладывать деньги в поставки оружия Украине.

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