В проект оборонного бюджета США на 2024 год включили $300 млн помощи Украине

Выделение Украине средств в размере $300 млн в качестве военной помощи включили в проект оборонного бюджета США на 2024 год. Соответствующую статью в него внесли американские законодатели.

Как сообщает ТАСС, согласованный комитетами по делам вооружённых сил обеих палат конгресса США документ насчитывает 3 тыс. страниц. Военная помощь Украине предусматривает выделение Киеву средств в рамках инициативы содействия безопасности. Эта программа не предусматривает предоставление Украине вооружения напрямую из американских запасов. Вместо этого Пентагон будет заключать контракты с производителями. Ранее генсек НАТО Йенс Столтенберг посоветовал странам — членам альянса вкладывать деньги в поставки оружия Украине.