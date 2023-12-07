Столтенберг советует странам НАТО вкладывать деньги в поставки оружия Украине

Военная помощь Украине — это хорошая возможность потратить деньги стран НАТО, заявил генсек альянса Йенс Столтенберг.

Об этом он сказал, отвечая на вопрос о том, как необходимо тратить 2% ВВП на оборонные расходы.

«Если есть проблема, как потратить 2% [ВВП], я могу помочь. У НАТО есть ряд хороших возможностей, в первую очередь, помощь Украине. Если у вас внезапно появились деньги, я бы посоветовал вложить их в помощь Украине», — сказал он на пресс-конференции в Брюсселе после встречи с премьер-министром Люксембурга Люком Фриденом. Его слова приводит ТАСС.

Ранее Столтенберг заявил, что НАТО продолжит оказывать военную помощь Украине вопреки новой политической позиции Венгрии, Словакии и Нидерландов.