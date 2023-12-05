Столтенберг: НАТО будет поддерживать Украину вопреки позиции некоторых стран
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Об этом генсек сказал в интервью украинскому каналу ICTV.
«Я уверен, что союзники по НАТО продолжат оказывать существенную и значительную поддержку Украине», — цитирует Столтенберга ТАСС.
Таким образом он ответил на вопрос о вероятности сокращения помощи Киеву со стороны НАТО на фоне заявлений властей Венгрии и Словакии, а также победы на выборах в Нидерландах партии, выступающей против поставок оружия ВСУ.
Ранее лидер победившей на парламентских выборах в Нидерландах Партии свободы (PVV) Герт Вилдерс высказался против поставок оружия Вооружённым силам Украины.