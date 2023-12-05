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Столтенберг: НАТО будет поддерживать Украину вопреки позиции некоторых стран

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Генеральный секретарь Североатлантического альянса Йенс Столтенберг заявил, что НАТО продолжит оказывать военную помощь Украине вопреки новой политической позиции Венгрии, Словакии и Нидерландов.
Столтенберг: НАТО будет поддерживать Украину вопреки позиции некоторых стран
  • AP
  • © Libkos

Об этом генсек сказал в интервью украинскому каналу ICTV.

«Я уверен, что союзники по НАТО продолжат оказывать существенную и значительную поддержку Украине», — цитирует Столтенберга ТАСС.

Таким образом он ответил на вопрос о вероятности сокращения помощи Киеву со стороны НАТО на фоне заявлений властей Венгрии и Словакии, а также победы на выборах в Нидерландах партии, выступающей против поставок оружия ВСУ.

Ранее лидер победившей на парламентских выборах в Нидерландах Партии свободы (PVV) Герт Вилдерс высказался против поставок оружия Вооружённым силам Украины.

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