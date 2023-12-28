В Глазове начал работу новый сосудистый центр

Глава Удмуртии Александр Бречалов заявил о начале работы нового сосудистого центра в больнице Глазова.

Об этом сообщает ИА «Удмуртия» со ссылкой на Telegram-канал Бречалова.

Отмечается, что с помощью нового оборудования врачи смогут визуализировать сосуды и полости сердца и оперировать пациентов с острым коронарным синдромом, инсультами и инфарктами.

Ожидается, что ежегодно в центре будут проводить около тысячи процедур коронарографии и 300 операций по стентированию сосудов.

Ранее сообщалось, что Челябинской области выделят 500 млн рублей на здравоохранение.