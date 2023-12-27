Челябинской области выделят 500 млн рублей на здравоохранение

Председатель правительства России Михаил Мишустин подписал распоряжение о выделении Челябинской области 500 млн рублей на развитие проектов здравоохранения в регионе.

Об этом сообщает URA.RU со ссылкой на соответствующий документ.

Отмечается, что субсидии направят на софинансирование федеральных проектов «Борьба с онкологическими заболеваниями», «Развитие детского здравоохранения, включая создание современной инфраструктуры оказания медицинской помощи детям», «Развитие инфраструктуры здравоохранения».

Ранее сообщалось, что в Челябинской области дополнительно направят 162,9 млн рублей на выплаты медикам.