Челябинской области выделят 500 млн рублей на здравоохранение
- РИА Новости
Об этом сообщает URA.RU со ссылкой на соответствующий документ.
Отмечается, что субсидии направят на софинансирование федеральных проектов «Борьба с онкологическими заболеваниями», «Развитие детского здравоохранения, включая создание современной инфраструктуры оказания медицинской помощи детям», «Развитие инфраструктуры здравоохранения».
Ранее сообщалось, что в Челябинской области дополнительно направят 162,9 млн рублей на выплаты медикам.