В Челябинской области дополнительно направят 162,9 млн рублей на выплаты медикам

Председатель правительства России Михаил Мишустин подписал распоряжение о дополнительных выплатах медицинским работникам Челябинской области на сумму 162,9 млн рублей.

Об этом сообщает URA.RU со ссылкой на соответствующий документ.

Отмечается, что выделенные средства пойдут на зарплату врачей и среднего медперсонала региона.

Как рассказала и. о. директора территориального фонда обязательного медицинского страхования (ТФОМС) Наталья Миронова, в 2024 году на оплату медпомощи направят 67,3 млрд рублей, из которых 29,1 млрд рублей будет израсходовано на оплату стационарной помощи.

Ранее сообщалось, что в Подмосковье продолжат программу «Социальная ипотека» для медработников.