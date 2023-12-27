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В Челябинской области дополнительно направят 162,9 млн рублей на выплаты медикам

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Председатель правительства России Михаил Мишустин подписал распоряжение о дополнительных выплатах медицинским работникам Челябинской области на сумму 162,9 млн рублей.
В Челябинской области дополнительно направят 162,9 млн рублей на выплаты медикам
  • РИА Новости

Об этом сообщает URA.RU со ссылкой на соответствующий документ.

Отмечается, что выделенные средства пойдут на зарплату врачей и среднего медперсонала региона.

Как рассказала и. о. директора территориального фонда обязательного медицинского страхования (ТФОМС) Наталья Миронова, в 2024 году на оплату медпомощи направят 67,3 млрд рублей, из которых 29,1 млрд рублей будет израсходовано на оплату стационарной помощи.

Ранее сообщалось, что в Подмосковье продолжат программу «Социальная ипотека» для медработников.

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