В Челябинской области дополнительно направят 162,9 млн рублей на выплаты медикам
- РИА Новости
Об этом сообщает URA.RU со ссылкой на соответствующий документ.
Отмечается, что выделенные средства пойдут на зарплату врачей и среднего медперсонала региона.
Как рассказала и. о. директора территориального фонда обязательного медицинского страхования (ТФОМС) Наталья Миронова, в 2024 году на оплату медпомощи направят 67,3 млрд рублей, из которых 29,1 млрд рублей будет израсходовано на оплату стационарной помощи.
Ранее сообщалось, что в Подмосковье продолжат программу «Социальная ипотека» для медработников.