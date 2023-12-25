В Подмосковье продолжат программу «Социальная ипотека» для медработников
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Об этом сообщает интернет-издание «Подмосковье сегодня» со ссылкой на пресс-службу министерства.
Как отметили в ведомстве, в следующем году планируется выдать 160 свидетельств.
Принять участие в программе могут врачи, средний медперсонал — фельдшеры, медсёстры, рентген-лаборанты и акушеры.
Приём заявок начнётся в январе 2024 года.
Ранее первый зампред правительства Московской области Светлана Стригункова заявила, что в рамках программы «Приведи друга» в регионе трудоустроились 585 медицинских работников.