В Подмосковье продолжат программу «Социальная ипотека» для медработников

В Министерстве здравоохранения Московской области заявили, что в 2024 году продолжат выдавать медицинским работникам региона свидетельства по программе «Социальная ипотека».

Об этом сообщает интернет-издание «Подмосковье сегодня» со ссылкой на пресс-службу министерства.

Как отметили в ведомстве, в следующем году планируется выдать 160 свидетельств.

Принять участие в программе могут врачи, средний медперсонал — фельдшеры, медсёстры, рентген-лаборанты и акушеры.

Приём заявок начнётся в январе 2024 года.

Ранее первый зампред правительства Московской области Светлана Стригункова заявила, что в рамках программы «Приведи друга» в регионе трудоустроились 585 медицинских работников.