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В Подмосковье трудоустроили 585 медработников по программе «Приведи друга»

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Первый зампред правительства Московской области Светлана Стригункова заявила, что в рамках программы «Приведи друга» в регионе трудоустроились 585 медицинских работников.
В Подмосковье трудоустроили 585 медработников по программе «Приведи друга»
  • РИА Новости

Об этом сообщает «Радио 1» со ссылкой на пресс-службу регионального Минздрава.

«В Подмосковье внедрён целый комплекс мер социальной поддержки для медработников. Это и компенсация аренды жилья, и предоставление бесплатного земельного участка, и «Социальная ипотека», и денежные выплаты», — сказала Стригункова.

Она также отметила, что программа работает в регионе с 2022 года. В 2023 году по программе вышли на работу 330 медиков.

Наибольшей популярностью программа пользуется в Красногорске, Сергиевом Посаде, Раменском, Реутове и Пушкине.

Ранее сообщалось, что станциям скорой помощи Удмуртии передали 17 новых машин.

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