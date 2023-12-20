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Станциям скорой помощи Удмуртии передали 17 новых машин

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В Удмуртии станции скорой помощи получили пять УАЗов и 12 «газелей».
Станциям скорой помощи Удмуртии передали 17 новых машин
  • Gettyimages.ru

Об этом сообщает udm-info.ru со ссылкой на Telegram-канал главы республики Александра Бречалова.

Отмечается, что машины оснащены дефибрилляторами, электрокардиографами, аппаратами искусственной вентиляции лёгких, комплексами подачи медицинских газов и кислородными ингаляторами.

Спецтранспорт направили в Воткинск, Глазов, Сарапул, Ижевск, Кез, Нылгу, Пычас, Селты, Алнаши.

Ранее сообщалось, что в Подмосковье открыли 13 новых медицинских центров за год.

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