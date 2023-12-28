Перенёсший инфаркт актёр Михаил Боярский обследуется в больнице в Петербурге

Актёр театра и кино, а также певец и музыкант Михаил Боярский находится в больнице. Как сообщили в Театре имени Ленсовета, 74-летний народный артист РСФСР проходит плановое обследование в одном из стационаров Петербурга.

Ранее сообщалось, что исполнителя песни «Зеленоглазое такси» выписали из Мариинской больницы, где он находился после перенесённого инфаркта. Однако, как сообщает ТАСС, 28 декабря вновь появилась информация о его госпитализации.

«Просто обследование», — рассказала агентству представитель театра, в котором служит Боярский. Она добавила, что до конца дня актёр должен вернуться домой.

Ранее о своей госпитализации из-за плохого самочувствия сообщил российский журналист Антон Красовский.