Перенёсший инфаркт актёр Михаил Боярский обследуется в больнице в Петербурге
- РИА Новости
Ранее сообщалось, что исполнителя песни «Зеленоглазое такси» выписали из Мариинской больницы, где он находился после перенесённого инфаркта. Однако, как сообщает ТАСС, 28 декабря вновь появилась информация о его госпитализации.
«Просто обследование», — рассказала агентству представитель театра, в котором служит Боярский. Она добавила, что до конца дня актёр должен вернуться домой.
Ранее о своей госпитализации из-за плохого самочувствия сообщил российский журналист Антон Красовский.