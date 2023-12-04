RT в Telegram
Подпишись

Актёр Михаил Боярский выписан из больницы

Короткая ссылка
Народного артиста РСФСР Михаила Боярского выписали из Мариинской больницы, в которой он находился после перенесённого инфаркта.
Актёр Михаил Боярский выписан из больницы
  • РИА Новости

Супруга артиста Лариса Луппиан забрала мужа домой из больницы, где он находился с 27 ноября.

«Лариса сегодня Мишу забрала домой. Он чувствует себя хорошо», — приводят РИА Новости слова источника в Театре имени Ленсовета.

О госпитализации Михаила Боярского рассказал его сын Сергей.

«Слава богу, всё это случилось в городе, мама была рядом, так что можно говорить, что наилучшим образом для пациента сложились все обстоятельства», — цитирует его слова агентство ТАСС.

Ранее певица Марина Хлебникова опровергла слухи о проблемах со здоровьем.

 

 

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить