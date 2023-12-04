Актёр Михаил Боярский выписан из больницы
- РИА Новости
Супруга артиста Лариса Луппиан забрала мужа домой из больницы, где он находился с 27 ноября.
«Лариса сегодня Мишу забрала домой. Он чувствует себя хорошо», — приводят РИА Новости слова источника в Театре имени Ленсовета.
О госпитализации Михаила Боярского рассказал его сын Сергей.
«Слава богу, всё это случилось в городе, мама была рядом, так что можно говорить, что наилучшим образом для пациента сложились все обстоятельства», — цитирует его слова агентство ТАСС.
Ранее певица Марина Хлебникова опровергла слухи о проблемах со здоровьем.