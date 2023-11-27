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Певица Марина Хлебникова опровергла слухи о проблемах со здоровьем

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Российская артистка Марина Хлебникова опубликовала пост в соцсетях, в котором ответила на слухи о проблемах со здоровьем.
Певица Марина Хлебникова опровергла слухи о проблемах со здоровьем
  • РИА Новости

Хлебникова отметила, что находится в Санкт-Петербурге на концерте «Легенды Ретро FM» и собирается выступать.

«Я прилетела, сейчас спою и улечу. Так что пускай пишут что хотят, это ничего общего с действительностью не имеет», — цитирует пост исполнительницы РИА Новости.

Поводом для комментария Хлебниковой послужила информация в СМИ о том, что у певицы якобы обнаружили аритмию и ишемическую болезнь.

Ранее стало известно о смерти актёра Евгения Шепелевича.

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