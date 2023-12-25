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Журналист Антон Красовский сообщил о госпитализации

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Российский журналист Антон Красовский заявил, что был госпитализирован из-за плохого самочувствия.
Журналист Антон Красовский сообщил о госпитализации
  • globallookpress.com
  • © Maksim Konstantinov

Об этом он написал в Telegram.

«Тут люди спрашивали: жив ли я, всё ли в порядке?... Постепенно прихожу в себя», — сказал он.

Комментируя появившиеся в СМИ данные о его тяжёлом отравлении, он отметил, что в начале недели у него резко скрутило живот и появилась тошнота. В итоге он потерял сознание, а после был доставлен в больницу.

В конце он призвал не беспокоиться за него и поблагодарил интересовавшихся его здоровьем.

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