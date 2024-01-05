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Фитнес-эксперт рассказал о правилах проведения тренировок в праздники

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Полина Полетаева
Телерадиоведущий, фитнес-эксперт Эдуард Каневский в беседе с RT рассказал, как правильно организовать спортивные тренировки в период новогодних праздников.
Фитнес-эксперт рассказал о правилах проведения тренировок в праздники
  • Gettyimages.ru

Как объяснил собеседник RT, в период праздников большинство людей едят продукты, богатые животными жирами, а также употребляют алкогольные напитки.

«Алкоголь — это сильнейший токсин, который разрушает клетки печени. Но самое главное, что он имеет свойство обезвоживать, а также даёт очень большую нагрузку на сердечно-сосудистую систему», — объяснил Каневский.

Поэтому, по его словам, после употребления большого количества спиртного ни в коем случае нельзя идти «поправлять» здоровье за счёт физических нагрузок.

Он также напомнил о ситуациях, когда у пришедших в фитнес-клуб людей в нетрезвом состоянии случались инфаркты и инсульты.

По его мнению, начинать вводить двигательную активность в новогодние праздники нужно только тогда, когда человек находится в адекватном физическом и психологическом состоянии.

«Если мы говорим о людях, которые в своё время занимались систематически, то, если перерыв между последней и будущей тренировкой — меньше недели, они могут начинать с привычного режима работы. Если речь идёт о людях, которые только-только готовятся к пляжному сезону, то ввод в тренировочные нагрузки идёт постепенно. Это связано с тем, что необходимо осваивать технику упражнений и подготовить сердечно-сосудистую систему и опорно-двигательный аппарат», — рассказал фитнес-эксперт.

Каневский также отметил, что необходимо осмотрительно подойти к выбору одежды для тренировок в уличных условиях.

«Нужно использовать правильное термобельё и одежду в зависимости от погодных условий. И самое главное — правильная обувь. Что можно делать на улице при несильном морозе? Во-первых, пробежки. Желательно в лесной полосе, а не вдоль магистралей», — отметил собеседник RT.

Если же по каким-то причинам бег невозможен, то специалист посоветовал заняться норвежской северной ходьбой.

«Норвежская ходьба — универсальный спорт. Главное, подобрать обувь и хорошие палки с шипами... Они стоят порядка 8 тыс. рублей, обувь — около 10 тыс. рублей. Но по сравнению с абонементом в фитнес-клуб — это достаточно сопоставимые цены. К тому же хорошее оборудование прослужит вам около пяти лет»,— заключил Каневский.

Ранее уполномоченный по правам ребёнка в Республике Татарстан, основатель Национального родительского комитета Ирина Волынец предложила рассмотреть вопрос инициирования выпуска «Суворовской карты» для занятия молодёжи физкультурой и спортом. 

Подробнее — в материале RT.

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