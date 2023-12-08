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В России предложили выпустить «Суворовскую карту» для занятия молодёжи спортом

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Анастасия Румянцева
Уполномоченный по правам ребёнка в Республике Татарстан, основатель Национального родительского комитета Ирина Волынец предложила рассмотреть вопрос инициирования выпуска «Суворовской карты» для занятия молодёжи физкультурой и спортом. Копия обращения на имя председателя комитета по физической культуре и спорту Дмитрия Свищёва есть в распоряжении RT.
В России предложили выпустить «Суворовскую карту» для занятия молодёжи спортом
  • Gettyimages.ru

Как пояснила Волынец, популяризация физической культуры и спорта среди молодёжи имеет огромное значение для их физического и психологического развития и отвечает интересам демографической политики России.

Однако, по её словам, одной из основных проблем является ограниченность финансовых ресурсов семьи, которая не всегда может позволить ребёнку заниматься в спортивной секции с учётом его интересов.

В этой связи детский омбудсмен считает необходимым введение социальной программы для детей и молодёжи от 14 до 22 лет по аналогии с «Пушкинской картой», предоставляющей право на посещение спортивных мероприятий и занятий.

По её словам, данная карта может носить имя А.В. Суворова, величайшего русского полководца, который, как известно, с детства имел слабое здоровье, но благодаря постоянным физическим нагрузкам закалил себя и стал здоровым, выносливым и сильным.

Согласно инициативе, «Суворовская карта» номиналом в 20 тыс. рублей, которые начислялись бы на неё ежегодно, позволит поддержать интерес детей и молодёжи к активному и здоровому образу жизни, регулярным занятиям спортом, физической культурой.

«В этой связи прошу Вас рассмотреть вопрос инициирования выпуска «Суворовской карты», предоставляющей право на посещение спортивных мероприятий и занятий в оздоровительных учреждениях различных форм собственности (фитнес-залы, бассейны, оздоровительные центры и прочее)», — говорится в тексте обращения.

Ранее Волынец предложила исключить ограничение по учёту страхового стажа у женщин, родивших и воспитавших пятерых и более детей. 

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