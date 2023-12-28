Врач Парамонов посоветовал в случае переедания пить тёплые напитки и двигаться

Врач-гастроэнтеролог, терапевт кандидат медицинских наук Алексей Парамонов, эксперт телеканала «Доктор», руководитель центра доказательной медицины «Рассвет», посоветовал во время новогоднего застолья есть маленькими порциями и пить больше тёплых напитков.

При переедании появляется чувство тяжести и распирания в желудке. Такие симптомы могут указывать на задержку пищи: желудок растягивается, становится «ленивым», объяснил врач в беседе с kp.ru.

Он посоветовал в продолжение застолья поменьше есть и небольшими порциями пить тёплые напитки — морс, негазированную минералку, воду с лимоном.

Парамонов также отметил, что поможет облегчить неприятные симптомы прогулка на свежем воздухе, поскольку движение тела рефлекторно заставляет желудок работать.

Из лекарств могут принести облегчение препараты из группы прокинетиков, добавил гастроэнтеролог.

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