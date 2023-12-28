RT в Telegram
Подпишись

Врач Парамонов посоветовал в случае переедания пить тёплые напитки и двигаться

Короткая ссылка
Врач-гастроэнтеролог, терапевт кандидат медицинских наук Алексей Парамонов, эксперт телеканала «Доктор», руководитель центра доказательной медицины «Рассвет», посоветовал во время новогоднего застолья есть маленькими порциями и пить больше тёплых напитков.
Врач Парамонов посоветовал в случае переедания пить тёплые напитки и двигаться
  • Gettyimages.ru

При переедании появляется чувство тяжести и распирания в желудке. Такие симптомы могут указывать на задержку пищи: желудок растягивается, становится «ленивым», объяснил врач в беседе с kp.ru.

Он посоветовал в продолжение застолья поменьше есть и небольшими порциями пить тёплые напитки — морс, негазированную минералку, воду с лимоном.

Парамонов также отметил, что поможет облегчить неприятные симптомы прогулка на свежем воздухе, поскольку движение тела рефлекторно заставляет желудок работать.

Из лекарств могут принести облегчение препараты из группы прокинетиков, добавил гастроэнтеролог.

Ранее врач и телеведущий Александр Мясников в беседе с НСН рассказал о роли витамина D для организма.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить