Врач Парамонов посоветовал в случае переедания пить тёплые напитки и двигаться
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При переедании появляется чувство тяжести и распирания в желудке. Такие симптомы могут указывать на задержку пищи: желудок растягивается, становится «ленивым», объяснил врач в беседе с kp.ru.
Он посоветовал в продолжение застолья поменьше есть и небольшими порциями пить тёплые напитки — морс, негазированную минералку, воду с лимоном.
Парамонов также отметил, что поможет облегчить неприятные симптомы прогулка на свежем воздухе, поскольку движение тела рефлекторно заставляет желудок работать.
Из лекарств могут принести облегчение препараты из группы прокинетиков, добавил гастроэнтеролог.
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