Врач Аршинова высказалась об «аллергии на холод»

Аллерголог-иммунолог, врач-дерматовенеролог «СМ-Клиники» Дарья Аршинова заявила, что «аллергии на холод» не бывает, так как настоящая аллергическая реакция возникает только на вещества.

«Но многие считают, что страдают именно аллергией на холод. Это происходит из-за схожести клинических проявлений воспаления при контакте открытых участков кожи, дыхательных путей с холодом, холодным воздухом, водой», — рассказала эксперт в беседе с «Газетой.Ru».

Как отметила аллерголог, одни и те же симптомы могут быть вызваны разными клеточными механизмами воспаления.

Что касается «холодовой крапивницы», то специалист выразила мнение, что такая реакция организма может быть симптомом врождённого заболевания или патологии, проявляющейся в любом возрасте.

«К счастью, это довольно редкое заболевание, но для постановки диагноза и снижения риска прогрессирования болезни в любом случае при появлении первых симптомов лучше сразу обратиться к врачу аллергологу-иммунологу», — заключила Аршинова.

Ранее заведующая консультативно-диагностическим центром Государственного научного центра дерматовенерологии и косметологии Минздрава России Ирина Кондрахина рекомендовала пить больше воды в зимнее время.