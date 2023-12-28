Врач Аршинова высказалась об «аллергии на холод»
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«Но многие считают, что страдают именно аллергией на холод. Это происходит из-за схожести клинических проявлений воспаления при контакте открытых участков кожи, дыхательных путей с холодом, холодным воздухом, водой», — рассказала эксперт в беседе с «Газетой.Ru».
Как отметила аллерголог, одни и те же симптомы могут быть вызваны разными клеточными механизмами воспаления.
Что касается «холодовой крапивницы», то специалист выразила мнение, что такая реакция организма может быть симптомом врождённого заболевания или патологии, проявляющейся в любом возрасте.
«К счастью, это довольно редкое заболевание, но для постановки диагноза и снижения риска прогрессирования болезни в любом случае при появлении первых симптомов лучше сразу обратиться к врачу аллергологу-иммунологу», — заключила Аршинова.
Ранее заведующая консультативно-диагностическим центром Государственного научного центра дерматовенерологии и косметологии Минздрава России Ирина Кондрахина рекомендовала пить больше воды в зимнее время.